Od prawie 3 lat pracowałem nad dużą grą planszową, w trakcie prac nad nią natchło mnie aby zrobić bardziej kompaktową wersje tej gry i tak właśnie narodził się The Infection: Roll, Write and Fight i jest obecnie na Kickstarterze (23 zł). I została ufundowana oraz kilka ciekawych celi zostało odblokowanych (granie we 2 osoby, nowa mechanika i postacie ocalałych, dodatkowa mapa). Na samym dole informacja o #rozdajo :).

The Infection: Roll, Write, and Fight" to gra typu drukuj i graj. Stań się Ocalałym, poruszając się po różnych miejscach opustoszałego świata. Zbieraj zasoby i staw czoła Zainfekowanym w tej prostej, ale wymagającej grze w "Roll & Write".

Ale bądź ostrożny, bo brak zasobów oznacza natychmiastową porażkę.

Link do gry jest tutaj:

https://www.kickstarter.com/projects/heavypunch/the-infection-roll-write-and-fight-print-and-play



ROZDAJO

Teraz czas na #rozdajo. Z wszystkich odpowiedzi wylosuje 1-2 osoby (w zależności od ilości osób biorących udział, jak będzie więcej, to więcej ;)) które otrzymają fizyczną kopię gry, zrobioną przeze mnie (zalaminowaną, z wszystkim co potrzebnym do grania).



Co zrobić? (wymagane konto na BoardGameGeek)

1) Wykop tego posta

2) Wejdź tutaj https://boardgamegeek.com/boardgame/407882/infection-roll-write-and-fight i zostań fanem (klikając czerwone serduszko).

3) Wpisz swojego nicka z bgg w komentarzu i odpowiedz na pytanie: Jakie 3 osoby chciałbyś mieć w swojej drużynie w trakcie apokalipsy? :)



Czas do końca kampanii na KS - czyli do 22 lutego :)



