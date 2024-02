Tak sobie myślę już nie pierwszy raz, że my sami jesteśmy współodpowiedzialni za ten burdel.

Ci ludzie to de facto nasi pracownicy: każda kromka chleba którą wkładaja do ust, kazda para gaci którą naciagają codziennie na dupę pochodzi z naszych podatków. Każda. Jedna. Złotówka.



No i zamiast siedziec tam i pracować to od ćwierć wieku mamy to co mamy. Jeśli taka akcja miałaby miejsce w jakiejkolwiek prywatnej firmie, to delikwent wyleciałby kolejnego Pokaż całość