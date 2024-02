Bądźmy szczerzy. PO i innym konkurencyjnym partią zależy by był na stołu przewodniczącego PIS

Boją się, że jak go zamkną albo go sami włodarze PIS odsuną to zostanie zastąpiony przez kogoś bardziej kompetentnego, kto nie żyje nadal PRLem.

No i fakt, że jak by go skazali to wtedy musieli by się liczyć, że jakby stracili władzę to i na nich by się jakiś paragraf znalazł.