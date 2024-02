I tak będą debatować do usranej śmierci, może tak, a może nie. A Ukrainą będzie w tym czasie zjadana, a kiedy już będzie po wszystkim to będą biadolić że o jej i, ochy achy no nieudalo się pomóc, no niestety oj oj ale się porobiło.

I to samo było by z nami, możemy mieć sojusze, gwarancję itp. ale jeśli chcemy o sobie samostanowić (!!!) To liczyć musimy tylko i wyłącznie na siebie. Pokaż całość