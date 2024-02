Już od lat mamy cenzurę internetu. Nawet sam Elon Musk jak napisał coś na tweeterze, to musiał przepraszać starszych i mądrzejszych braci w wierze. Zwykłego mireczka to same boty ocenzorują a algorytmy nawet w wyszukiwaniach go nie uwzględnią. A to największe serwisy. A mniejsze? A mniejsze to samo. Napisz coś na wykopie to post zostanie usunięty szybciej niż pornografia dziecięca.