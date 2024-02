Nie tylko facebook. Amerykanskie duze firmy od razu przejmuja inne ktora maja istotny wplyw na miedzynardowa komunikacje.

Microsoft przejal Skype i pierwsze co zrobil to zmienil architekture tak zeby rozmowy przechodzily przez centralny serwer i mozliwe bylo podsluchiwanie (legal interception)



Amerykanscy giganci technologiczny sa przedluzeniem reki rzadu i generalnie ameryki. To wszystko dziala w interesie kraju.