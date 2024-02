Nie wiem o co tu chodzi ale ta kasa jest ubezpieczona,,,, ryzykować życiem dla ubezpieczalni to tylko idiota by chyba mógł I co oni mu tam dadzą 500 zł premii. Młody to pewnie głupi i tak ma szczęście że ten gościu przyszedł ze strażakiem bo jakby był prawdziwy to by mu wpakował kulę w ten głupi łeb za kasę prezesa