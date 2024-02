Chiński blogger z australijskim paszportem... chyba tak powinien brzmieć tytuł.



Wyszło, że to szpieg (za to został skazany) więc albo czeka go wymiana (dlatego wyrok w zawieszeniu), albo... no właśnie czasem (ale są wyjątki) takich szpiegów już się nie wypuszcza, bo to w końcu Chińczyk więc musi być przestrogą dla innych. Inaczej by było jakby był Australijczykiem (a nie Chińczykiem z australijskim paszportem)