Internauci wynaleźli dowód na obecność Tobiasza Bocheńskiego na meczu Widzewa

Pokaż całość

O, przez przypadek napisałem komentarz w odpowiedzi na inny, no to skopiuję jeszcze raz:Nie.Internauci wynaleźli twita o sytuacji na meczu, którego napisał i wkleił zdjęcie z trybun, na którym go nie ma. Jeśli to jest dowód że tam był, to poniżej macie dowód że ja jestem na Marsie. Wyszedłem na spacer i spotkałem łazik z NASA./¯