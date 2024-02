Protesty polskich rolników to była ruska agentura, warcholstwo, samoobrona i ciemniacy, którzy nic nie rozumieją, ale protesty niemieckich i francuskich rolników to sprawa nadrzędna i Komisja Europejska nagle się pochyla nad sprawą bezcłowego importu niekontrolowanych produktów z Ukrainy. To tylko dowodzi, że polskie rządy obu opcji nie potrafią bronić interesów polskich przedsiębiorców i jeszcze znajdą pożytecznych idiotów we własnym kraju, którzy tego bronią.