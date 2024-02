A jak myślicie dlaczego tak kręcili Małysza w sprawie Wąsika i Zduna?



Oni doskonale wiedzą, że to co robili przez lata to jest działanie na szkodę państwa na wielu szczeblach. W grudniu dotarło do nich, że mogą być za to skazani. Stąd cała ta akcja i wmawianie durnemu elektoratowi istnienia "więźniów politycznych".



Będą rozliczać złodziei z TVP? - "WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI"

Będą rozliczać defraudacje ministerstwa zdrowia? - "WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI"

Pegasus? - "WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI" Pokaż całość