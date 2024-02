Mówicie co chcecie ale jaką trzeba być kanalią żeby zarabiać na swoim własnym kraju kiedy ten kraj jest w stanie wojny i do tego się broni. Tam powinna już dawno być wprowadzona kara śmierci i za korupcję - czapa. Ale skoro tego jeszcze nie zrobili to znaczy że wszyscy wyżej są w tym umoczeni.



I jak się w sumie dziwić że Ukraińcy nie chcą walczyć?