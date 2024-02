Podejrzaną jest wicewojewoda podkarpacki w latach 2018-2020. Później była wiceprezesem zarządu PGNiG Technologie w Krośnie. Wcześniej m.in. dyrektorem biura poselskiego Marka Kuchcińskiego, radną, wiceprzewodniczącą i przewodniczącą Rady Miasta Przemyśla.

ciekawe, czy gdyby nie czystki Bodnara w prokuraturze i wywaleniu parasolu ochronnego z logiem PiSu to do przedstawienia zarzutu by w ogóle doszło.