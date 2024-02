To jest tylko odstępstwo na rok 2024 ale i tak rolnik musi za to zasiać na 7% gruntów ornych rośliny wiążące azot np groch bez stosowania środków ochrony roślin co w przypadku tych roślin nie ma jakiegokolwiek sensu bo chwasty zagłusza te rośliny i zysk będzie zerowy.

Robią wszystko aby rolnicy w UE produkowali jak najmniej. Więc to żaden sukces.

Sukces to całkowite zrezygnowanie z tego chorego pomysłu ugorowania.