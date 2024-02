W robocie dostałem kiedyś drzwiami od naczepy podczas załadunku, bo dość mocno wialo. Zrobilo mi sie ciemno przed oczami, ocucili mnie, a ja tylko krzyczałem żeby ładowali, bo spóźnie sie na rozładunek do Paryża. Patrzyli sie na mnie jak na świra. Ważniejszy był ładunek niż jakieś tam karetki. Nic mi sie nie stalo, ale panietam mine tych ludzi, nie wierzyli w to co widzieli.