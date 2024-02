Lud oddolnie się burzący przeciwko władzy najmądrzejszych panów? To niegodne. Dobrze, że zabraliśmy im broń i nie będą mogli zbrojnie wystąpić przeciwko uzurpatorskiej władzy.



Niestety w Polsce nigdy ludzie nie przyzwyczaili się do walki o własne. Gdy na zachodzie ludzie uczyli się wolności, u nas byli #!$%@? przez zaborców. Dlatego do tej pory w Polsce ludzie są niewolnikami (tylko niewolnikom nie wolno posiadać broni).