O właśnie. Co to się tam wczoraj działo?Jadę sobie jak gdyby nigdy nic siódemką od elbląga i chciałem jak normalny człowiek skręcić na A1 to nagle aby się tablica "gdańsk" pokazała to wszystkie pasy stoją.Udało mi się jechać na Pruszcz, ale to nie był tylko mój pomysł i żeby wjechać na A1 straciłem więcej czasu niż potem na dojazd do Torunia.