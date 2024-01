Kilka dni temu natrafilem sie na wpis, gdzie jeden użytkownik napisal do drugiego "gdyby nie pęknięty kondon to bys nie pierdolił takich glupot". Niezbyt miłe, prawda? W ramach dbania o poziom portalu zgłosiłem owy wpis za atakowanie osób trzecich, co moderacja odrzuciła.

Skoro tak, to znaczy że jest to zgodne ze standardami Wykopu i można sie tutaj tak do siebie zwracać. Postanowilem napisać to samo do moderacji wykopu, bo przecież można