A to ciekawe bo jak nasi rolnicy i kierowcy protestowali na granicy z ukraincami to rozumiem że byli pro-polscy... A to ciekawe bo wtedy Ukraina twierdziła że to są poprostu ruscy podżegacze i że szkodzą Ukrainie w walce o wolność hue hue. Z ukraincami twarda ręką trzeba negocjować bo pieszczotliwie już było.