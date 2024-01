Pamiętajcie, współczesna lewica jest zbudowana na bazie Marcusowskiej "represyjnej tolerancji".



"Liberating tolerance, then, would mean intolerance against movements from the Right and toleration of movements from the Left. As to the scope of this tolerance and intolerance: ... it would extend to the stage of action as well as of discussion and propaganda, of deed as well as of word. "



To jest dokładny cytat z eseju Herberta Marcuse.



Lewica nie widzi Pokaż całość