Ta transakcja śmierdzi na kilometr. Nikt nic nie wie, nikt nie widział szczegółowej umowy, nikogo do niej nie dopuszczono, kwoty wartości i sprzedaży zupełnie się nie zgadzają, nikt nawet nie umie odpowiedzieć na pytanie, po wuj w ogóle była ta fuzja. Jedyne co mamy, to zapewnienia Obajtka że to był super deal.