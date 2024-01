Bo te obozy powinny zostać zrównane z ziemią, a na miejscu powinien być cmentarz z lasem krzyży (głównie chrześcijanie w tych obozach ginęli). Pozostawiając je jako miejsca pamięci, po pierwsze doprowadzono do kradzieży pamięci o ofiarach przez jedną nację i fałszowanie przez nich historii. A po drugie w raz z upływem czasu było oczywiste, że na świecie zaczną się one kojarzyć z miejscem, w którym się znajdują. "Polskie obozy" to skrót myślowy Pokaż całość