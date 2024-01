Prokurator Generalny Adam Bodnar powołał do Prokuratury Krajowej sześcioro prokuratorów wcześniej zdegradowanych do prokuratur niższego szczebla. To "pierwszy krok na drodze przywracania godności prokuratorom byłej Prokuratury Generalnej, którzy w 2016 roku zostali zdegradowani przez Ziobrę.