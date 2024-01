Klasyka działania dzbanów myślących, że są ponad prawem. Łamią prawo, a gdy ktoś się sprzeciwia, to uciekają do innej sali i używają siły do forsowania swojej racji. Na samym końcu oświadczenie, że Ci co chcieli przejrzystości i stanęli przeciwko łamaniu prawa, są winni xD Rozkład jazdy z rektorskim dzbanem jest znany.