- Dementi! Płatny wjazd do centrum to bzdura! Nie ma takiego pomysłu - grzmi w wiadomości przesłanej dziś do mediów Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Urzędnik kłamie. Taki pomysł jest, co wprost napisano w przyjętej przed dwoma tygodniami uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.