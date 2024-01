Ciekawe czy PiS będzie szedł w zaparte jak w przypadku wicemarszałka sejmu.

Uparli się na to babsko Witek i nie przyjmują do wiadomości żadnej innej kandydatury - a przecież w tym PiSie jest prawie 200 posłów i na pewno znalazł by się tam ktoś, kto by zdobył poparcie by zasiąść w prezydium.

No ale nieeeee, wolą nie mieć marszałka w ogóle, bo albo ona albo nikt. To nie mają, jezu przecież się Pokaż całość