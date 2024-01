Znowu te pieprzenie o wolnym rynku i że YT może sobie robić co chcę. Gdyby to był serwis który sam tworzy swój content to pełna zgoda, ale tak nie jest. Dziwie się też ludziom którzy przyklaskują takim działaniom, to jest bardzo niebezpieczne dla wolności słowa w Internecie. Chcą sobie być na zasadach wolnego rynku? Proszę bardzo. Niech ma postawione zarzuty prezes yt o udostępnianie dziecięcej pornografii, utworów chronionych prawem - i nie, Pokaż całość