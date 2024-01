No dobra, ale skoro to ma być równość i równa reprezentacja, to nie powinno to być proporcjonalne? Ogólnie częstość występowania transseksualizmu wynosi 0,001-0,002% całkowitej populacji. Czyli 0,002% postaci powinna być transseksualna, ok 4% postaci homoseksualnych i tak dalej. Myślę, że największy problem będzie z panseksualnymi cis genderowymi delfinami itp, ale to już na szczęście nie nasza bolączka.