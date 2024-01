bo oni po prostu NIC nie mają, albo sami są patusami tego typu.

Pokaż całość

Dokładnie, podejście zmienia się o 180 stopni wraz ze zmianą stanu posiadania. To tak jak w tym sucharze:Związek Radziecki, na przerwie w kołchozie Wania zagaduje Saszę:- Ej, Sasza, Ty jesteś dobry komunista, prawda?- Da.- To gdybyś miał dwa domy to byś mi jeden dał?- Oczywiście.- A co gdybyś miał dwa samochody?