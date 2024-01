Piękny obraz tzw. pisowskich "patriotów" Ciekawe czy zgłosili manifestacje? To czy chłopak to nagrywający jest dziennikarzem czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia, bo to była przestrzeń publiczna gdzie miał prawo przebywać, tak samo jak ci obrońcy kryminalistów. Agresora polecam podać do sądu, napaść, grożenie śmiercią, wszystko jest udokumentowane na filmie, wystarczy zgłoszenie do prokuratury, nie trzeba ponosić żadnych kosztów dodatkowych. Prokuratura w takim przypadku będzie działa z urzędu.