No i dokładnie o to chodzi, mają zostać tylko biedni i bogacze. Kolejne zmiany, bo "trzeba ratować klimat" tylko pogłębią te dysproporcje i dalej będą równać nas w dół i ograniczać nasze swobody. Jakby się tak zastanowić, jest to niesamowite i zarazem straszne jak pozwalamy sobie odebrać wszystkie przywileje jakich wywalczenie zajęło dziesiątki lat...