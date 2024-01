Tym strajkiem podpisali na siebie wyrok, wiele osób dojeżdża Wukatkami z obrzeży, jak nie dojadą do pracy to oburzenie obwarzanka będzie tak duże że SKM przejmie tą spółkę tak jak powinno to być lata temu, z nimi są same problemy, świetna okazja do rozwiązania i zakończenia cyrku z koleją dojazdową.