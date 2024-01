Dobra, już pisałem na mirko, więc i teraz napiszę.

Pomijam jej chęć i marzenie powrotu do "ojczyzny" ale:

1. Co ta pani ma wspólnego z Polską po 86 latach nieobecności. To już zupełnie inny kraj niż wtedy.

2. Skoro to było tak wielkie marzenie, to nie udało się go zrealizować przez 86 lat?

3. Jaki jest cel demograficzny i ekonomiczny w sprowadzaniu tak wiekowych osób do Polski

4. Kto ją będzie utrzymywał? Pokaż całość