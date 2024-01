To że komuchy mówiące o tym że ZSSR nas "wyzwolił" od III Rzeszy nadal mają miejsce w sejmie, ba, przewodzą partii która wchodzi w skład obecnego rządu jest kompletną groteską.



O reszcie pokemonów z Lewicy już nawet nie ma co gadać - tęczowa syjonistka Żukowska, "bestia" Trela, Śmiszek co chce ludzi do więzienia wsadzać jak powiedzą coś co mu się nie podoba. Tragedia.