Zsumowałem dane z tego excela i tak wygląda Top 25 beneficjentów. Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia, która zawinęła się kilka dni po wyborach dostała 25 milionów xD Rydzyk dopiero drugi, za to na 7 miejscu fundacja właściciela Do Rzeczy, o której pisałem 3 lata temu na Wykopie (wyciąganie hajsu na dodatki do własnego tygodnika xD)