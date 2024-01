Weźcie pisowcy się prawicą nie nazywajcie. To, że pokazujecie, jak łapki składacie do modlitwy, prawicy z was nie robi. Wycieranie sobie zakłamanych mord prawicowymi wartościami też nie czyni z was prawicy. Jesteście typową, obłudną, arogancką i zwyrodniałą lewicą, przepełnioną hipokryzją, zakłamaniem, nienawiścią, nieuctwem, zbydleniem i kompletnym brakiem szacunku dla polskiej kultury, historii i tradycji. Ukradliście prawicowe szyldy, dokładnie tak jak rozkradliście ten kraj przez 8 lat swoich antypolskich rządów, w trakcie których Pokaż całość