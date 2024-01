Warto też pamiętać że nie wszyscy Ukraińcy popierali UPA. Była część Ukraińców którzy ostrzegali Polaków i im pomagali. Im należą się wszelkie medale i ordery.



Jednak cały problem opiera się o to, że obecne władze Ukrainy, nie chcą przyznać się do tego, że to właśnie Ukraińcy wyrzynali Polaków, głównie kobiety, starców i dzieci.