Pokaż całość

Jada na calego poki im US dupe chroni, jak sie kiedys US ograniczy do swojej bezposredniej okolicy, to Izrael sie bedzie musial przesiedlic na Alaske, tak ich tam lubia. Myslalem na poczatku ze kto jak kto ale kraj ktory najwiecej krzyczy i to w dosc agresywny sposob, jakiej to zbrodni na nich dokonano (holocaust), nigdy nie pozwoli sobie zrobic czegos podobnego innej nacji (chocby z powodu utraty twarzy/oskarzenia o hipokryzje), oj