Polacy nie są debilami. To nie jest ciemny naród, który wszystko kupi, jak myślą pisuary.



Strażak przyłapany na podpalaniu to zwykły podpalacz. Nie ma żadnego znaczenia, że gasił pożary. To go nie usprawiedliwia. Tak samo jak Wąsika i Kamińskiego i to jest jasne dla każdej myślącej istoty. Kropka.