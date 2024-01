Biedni jak powiedział ks z nagrania heteroseksualni księża są niszczeni przez homo-mafie w kościele XD takie durnoty to Walaszek może pokazywać w ramach komedii w egzorcyście, ale nie ma co traktować tego poważnie. Kościół sam sobie winny i zaczyna ponosić tego konsekwencje, a zwalanie problemu pedofilii na mityczną mafię homoseksualną to jak szukanie czarownic parę wieków wcześniej. Zamiast oczyścić szeregi z pedofilii, zamiatają to pod dywan, a dwaj Panowie z nagrania twierdzą, Pokaż całość