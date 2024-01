Przeciez 2000 kcal to prawie dzienne zapotrzebowanie na energie dla zdrowej osoby. Facet musiałby chyba w kamieniołomie przez 8 h młotem napi3rdalc zeby to spalić.

Poza tym przy minusowej temperaturze na zewnątrz to skandal ze mężczyźni nie dostają ciepłego posiłku a kobiety już tak, zważywszy ze kobiety posiadają procentowo wiekszy udział tkanki tłuszczowej w masie ciała w stosunku do mężczyzn co izoluje je bardziej przed mrozem wiec wolniej sie wyziębiają.