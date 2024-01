Pokaż całość

To co się tam dzieje to woła o pomste do nieba,przecież to jest jakieś totalne nieporozumienie-administracja Bidena dolewa oliwy do kryzysuW Stanach istnieje coś takiego jak-SANCUARY CITY-Czyli kończy Ci się wiza,albo coś masz na sumieniu,zrobiłeś coś za co grozi kara,ale jedziesz sobie np.do Nowego Yorku(nie tylko) gdzie istnieje sancuary city i nic Ci nie grozi,masz azyl :)Teraz z tego pomysłu korzystają migranci,którzy są dowożeni na miejsce autobusami