Sporo ostatnio było wpisów z podejściem do klienta takich firm jak Philips, Biedronka czy OLX, dlatego i ja postawiłem dodać coś od siebie, ale tym razem z bardziej pozytywnym finałem.

29 grudnia zamówiłem w serwisie klockowo.pl klocki "PLAYMOBIL 70151 STATEK PIRACKI", od razu opłaciłem i czekam. Wybór tego sklepu był prosty: było dużo taniej niż w kolejnym sklepie gdzie był dostępny (empik), a opinie w necie były praktycznie same pozytywne (ponad 300 opinii w google i średnia 4.9). Jakiś czas później zadzwoniła pracowniczka z przeprosinami i informacją, że zestaw widnieje u nich jako dostępny, ale nie potrafią go odnaleźć w magazynie. Zaproponowała od razu 2 bliźniacze zestawy ze statkami, o wartości nieco wyższej niż ten zamówiony. Powiedziałem jednak, że nie ma problemu, poczekam najwyżej kilka dni (czas inwentaryzacji) i jak się nie znajdzie to najwyżej anulujemy zamówienie (zależało mi na silniczku który był w zestawie który wybrałem).

Po paru dniach otrzymałem wiadomość ze sklepu, że nie udało im się znaleźć ostatniej sztuki zamówionego zestawu, dlatego kwota zakupu zostanie zwrócona (i była dosłownie kilka minut po wysłaniu ich maila na moim koncie) a w gratisie wyślą zestaw Playmobil 9244. Jest to bardzo podobny wizualnie zestaw ze statkiem, którego wartość (głównie ze względu na to, że był wycofany dawno temu) to według ceneo 669 zł, a poskładane używki na OLX wyceniane są aktualnie na 300-400 zł.

Nie ukrywam, że byłem zszokowany hojnością, ale napisałem, że nie ma potrzeby wysyłania nic. Mimo tego, 2 dni później kurier wpadł z paczką z zestawem. Jak jestem na wykopie od 14 lat, tak nigdy nie otrzymałem takiej rekompensaty za brak towaru (a przerabiałem już to wiele razy m.in sklepami z RTV/AGD, gdy w przypadku braku towaru było zwykle podejście w stylu "nie mamy towaru... i co nam zrobisz?"). Jestem zaskoczony tym bardziej, że nie jest to jakaś wielka sieć a jeden sklepik.