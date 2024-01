Coś w tym jest.

Wychodzę odprowadzić dzieciaki do podstawówki, zimno -10 to poubierałem im kaptury. Idziemy sobie ulicą i nagle widzimy jakiegoś karła otoczonego grupką 10 bysiów w ciemnych okularach. Jak nas zobaczyli, stanęli między nami a nim, odsunęli płaszcze, tak by było widać broń, a jeden z nich wyrwał i przeszukał mojemu 5-letniemu synowi tornister.

Policja powinna tu być i zrobić z tym porządek.