z deka smieszne, troche odklejony wygraza tym ktorzy udowodnili ze samoobrona chetnie wezmie lapowki



jeszcze jaki przeswiaczony o tym ze tusk by chetnie wszedl z lepperem do koalicji XD a to ze jego ojciec nie zyje to przeciez dlatego ze nie mial imunitetu a nie dlatego ze wladza najpierw pozbawila go wladzy a potem zabila



za kaczynskiego raczej by nie zginal, za tuska bylo wiecej pozwolenia na takie akcje