Ok, czyli wygląda na to, że:

1) Duda ułaskawił ich od kary z konkretnego wyroku z 2015, który i tak nie był prawomocny,

2) Duda chciał umorzenia, ale art. 177 KRP nie pozwala mu na to i gwarantuje sądom niezależność

3) owi ułaskawieni dostali w 2023 kolejny wyrok, o którym ułaskawienie nic nie mówi



Ok, czyli dla mnie już wszystko jasne. Duduś się jak zwykle popisał, a panowie do pierdla.