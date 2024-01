Psy to zajebiste stworzenia. Jednak osobiście nie wyobrażam sobie trzymania w domu zwierzaka, które w każdej chwili może cię zabić (lub osobę Ci bliską). I niech tu nikt nie #!$%@?, że to kwestia wychowania itp. bo to bzdury w czystej postaci i totalny brak wyobraźni. Bo w całym tym siermiężnym wychowaniu czar pryska w momencie kiedy w psie załącza się klapka z instynktem lub też zwyczajnie ma wadę psychiczną / fizyczną.



