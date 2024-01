No ale to się nie wyklucza, przecież on nie idzie do więzienia za nieuczciwość, tylko za popełnienie przestępstwa.

Diler sprzedający dzieciom heroinę też może być krystalicznie uczciwy, i sprzedawać czysty towar prawidłowo odważony, bez fałszowania apapem czy proszkiem do prania. Ale to nie zmienia faktu, że popełnia przestępstwo.