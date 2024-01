Założona w 2013 r. TV Republika zaczynała od budżetu na poziomie 3-4 mln zł. Po przejęciu władzy przez PiS przychody skoczyły do prawie 20 mln zł rocznie. Nikt nawet nie krył, że to dzięki umowom od państwowych spółek i instytucji. Mimo to przez lata spółka traciła pieniądze