To złośliwi Niemcy oczywiście ukuli hasło "Ford gówno wort".

nie zdziwił bym się, skoro wybielają się z drugiej wojny światowej, bo to byli naziści a nie niemcy, to zwalczanie konkurencji (zwłaszcza że ford to USA, a szwaby za nimi nie przepadają) w brudny sposób jest jak najbardziej w ich stylu